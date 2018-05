Mireille Mathieu: Eine Rampensau von Weltformat

Das hat sie dieses Mal wieder gezeigt. Gesanglich: einfach top! Auch wenn vielleicht die allerhöchsten Töne nicht mehr so sicher sitzen wie einst, spürt man: Sie gibt sich allergrößte Mühe und ist, auf gut Deutsch, eine Rampensau von Weltformat, ein Superprofi. Das gilt auch für ihr Orchester, drei Sänger und elf Musiker. Mireille in München – das erinnert mich zurück an die Zeit, als ich in der Küche vom Bayerischen Hof gearbeitet habe, in dem sie stets gewohnt hat bei ihren Gastspielen. Sie hatte immer dieselbe Suite im Palais Montgelas, ganz oben.