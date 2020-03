Asunción - Der frühere brasilianische Fußballnationalspieler Ronaldinho ist in Paraguay mit falschen Ausweisdokumenten vorläufig festgenommen worden. Er sei gemeinsam mit seinem Bruder in einem Hotel festgesetzt und vernommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. "Ronaldinho ist mit einem falschen Pass nach Paraguay eingereist", sagte Innenminister Euclides Acevedo.