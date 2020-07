Mit einem kleinen Auto unterwegs Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi flittern in Frankreich

Die britische Queen-Enkelin und der britisch-italienische Immobilienunternehmer haben sich am 17. Juli 2020 unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der All Saints Chapel im Park von Windsor Castle das Jawort gegeben. Zu der Zeremonie waren nur 20 Gäste geladen, darunter Queen Elizabeth II. (94) und ihr Ehemann, Prinz Philip (99).