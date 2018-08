Schon als Fünfjähriger kickte er für die Löwen, ging mit 19 nach Burghausen, spielte auch in Bielefeld und Frankfurt - doch der Angreifer kam immer wieder zum TSV 1860 zurück. Er wurde dort dann schließlich so etwas wie das Gesicht des Abstiegs im Sommer 2017. Für drei Millionen Euro hatte der TSV 1860 den Rückkehrer 2016 von Eintracht Frankfurt verpflichtet, in jener Abstiegssaison soll er 1,7 Millionen Euro verdient haben.