Am Ende war es aber trotzdem ein klarer und einstimmiger Punktsieg für Lang, die sich jetzt erstmal eine Woche Erholungspause gönnt.

Besser und klarer machte es Kickbox-Weltmeister Pascal Schroth. Bei seinem zweiten Kampf seit seinem doppelten Genickbruch, den er am 20. Oktober 2018 bei einem Fight in China erlitten hatte, deckte er seinen Gegner Giannis Boukis von Anfang an mit Schlägen und Tritten ein – und nach einem Körperhaken in der zweiten Runde lag Boukis am Boden. Schroth vollführte dementsprechend Freuden- und Siegersprünge. "Er ist brutal abgeklärt im Ring", sagte Trainer Steko, "man sieht sein Potenzial – und dass Kämpfen einfach sein Leben ist."

