Laut Polizei wurden die Beamten auf die Raser aufmerksam, als der 46-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis und sein 22-jähriger Sohn mit Wohnsitz in München ihre BMW M3 an der Sonnenstraße nebeneinanderstellten. Beide Fahrer beschleunigten ihre Autos daraufhin sehr stark bis zur nächsten Ampel an der Ecke Landwehrstraße.