Die BRK-Mitarbeiter entschlossen sich, dem Auto mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht zu folgen. Einen Patienten hatten sie nicht an Bord. Kurz darauf wurde es richtig gefährlich: Am Romanplatz lenkte die Frau an einer Bushaltestelle nach rechts über den Gehweg, um einen Bus zu überholen. Dann raste sie weiter über die Wotanstraße in Richtung Laim. Erst rund sieben Kilometer weiter hatte der Spuk ein Ende. Die Frau hielt in der Menaristraße, der Sanka stellte sich davor. Kurz darauf traf die alarmierte Polizei ein.