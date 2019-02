München - Der Beschluss im Stadtrat steht: München will die Verkehrswende. So hat es, wie berichtet, die Große Koalition im Rathaus am Mittwoch entschieden. Was das nun konkret heißt, ist weiter umstritten. Ein Teil davon: die Vision einer autofreien Altstadt. Bis zum Sommer soll Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) mögliche Maßnahmen vorschlagen. Danach will der Stadtrat entscheiden, wie man das Verkehrsaufkommen im Herzen der Stadt reduzieren kann.