Bayern-Ultras stellen klar: "Nein zu Geisterspielen"

Um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen, haben die Bayern-Ultras an verschiedenen Orten der Stadt Protestbanner aufgehängt. Ein User postete bei Twitter Bilder von der Aktion. "Eure Raffgier macht nicht mal vor einer Pandemie halt. Nein zu Geisterspielen", steht auf einem Spruchband in der Nähe der Allianz Arena, "Corona-Tests für Risikogruppen statt für Millionärspuppen", auf einem anderen. Auch im Olympiapark und am FC Bayern Campus an der Ingolstädter Straße wurden entsprechede Banner angebracht.