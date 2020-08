Besonders Zuschauern von Produktionen des Bayerischen Rundfunks dürfte er ein Begriff sein: Hier war er in unzähligen Rollen zu sehen, unter anderem im beliebten Komödienstadl. Doch auch bei großen Produktionen wie etwa neben Maximilian Schell in "Steiner, das Eiserne Kreuz" oder neben Gerd Anthoff in der "Löwengrube" begeisterte er das Pubikum. 2008 war er in der Tatort-Produktion "Der oide Depp" in der Hauptrolle des pensionierten Kriminaloberkommissars Opa Sirsch zu sehen.