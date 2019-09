Mit 56 Jahren Ex-"Project Runway"-Kandidat Chris March ist tot

"Er strahlte pure Freude aus"

Bravo-Moderator Andy Cohen (51) drückte seine Trauer via Instagram aus. Zu einem Foto, das sie beide in aufwändigen Kostümen in seiner Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" zeigt, schrieb der 51-Jährige unter anderem: "So werde ich Chris March in Erinnerung behalten [...] Er hatte ein breites, dröhnendes Lachen; er strahlte pure Freude und Vergnügen aus."