"Der Ton ist rauer geworden" Monica Lierhaus will sich endgültig vom TV verabschieden

"Frauen ab 50 haben keine Chance"

"Ich bin jetzt 49. Mit 50 ist Schluss vor der Kamera. Da werde ich mir etwas überlegen müssen", sagte Lierhaus der Zeitung. Frauen ab 50 hätten als Moderatorinnen im deutschen Fernsehen keine Chancen mehr, so Lierhaus, die am 25. Mai 2020 ihren 50. Geburtstag feiern wird. Ihre Kolleginnen Birgit Schrowange und Carmen Nebel seien da absolute Ausnahmen. Ganz von der TV-Welt will sie sich aber nicht verabschieden. Zum Glück gebe es genügend Jobs auch dahinter, sagte Lierhaus.