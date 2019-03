In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 2.50 Uhr, beobachtete eine Zivilstreife einen schwarzen Porsche, der über den Ring raste. Mit einem Videomesssystem stellten die Beamten fest, was sie zuvor schon vermutet hatten: Der Fahrer war mit 128 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Erlaubt sind in diesem Bereich 50 km/h.