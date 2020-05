Berg am Laim - Zwei 20-jährige Münchner haben sich am Freitagabend auf der St.-Michael-Straße in Berg am Laim mit einem Audi und einem BMW ein illegales Autorennen geliefert. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden in der dortigen 30er Zone teilweise mit mehr als 100 km/h unterwegs. Einer der beiden begab sich zwischenzeitlich auch auf die Gegenfahrbahn.