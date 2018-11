Ist diese Studie ein wichtiges Hilfsmittel für die Staatsanwaltschaft bei Missbrauchs-Ermittlungen? Eher nicht. Aus der Studie sei nichts Konkretes herauszulesen gewesen, erklärt der Leitende Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Es braucht aber konkrete Hinweise in Sachen Täter, Tatort und Tat, um Ermittlungen aufzunehmen. Das heißt aber nicht, dass nicht ermittelt würde, erklärt Münchens oberster Ankläger. Missbrauchsopfer oder deren Angehörige können sich jederzeit bei der Polizei melden und Missbrauch anzeigen. So wie im Fall der Ministrantin.