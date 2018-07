Söder war als Finanzminister federführend

Die BayernLB, die im Zuge der Finanzkrise in Schieflage geraten war, musste vom Freistaat einst mit einer Finanzspritze von zehn Milliarden Euro gerettet werden. Dies musste die EU genehmigen. Die Landesbank musste sich deshalb von allen Bereichen trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehörten - die Anteile an der GBW mit ihren rund 33.000 Wohnungen gingen in der Folge an ein privates Konsortium.