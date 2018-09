Und so will er die Großstädter überzeugen: mit Visionen für die Infrastruktur – und dem Zeichen, dass München über all die Boom-Nachrichten nicht sein Herz als gemütliche, bayerische Stadt verlieren soll. Er wolle den "Stadt-Stress" bekämpfen, erklärte Söder. Er sprach explizit von "Entschleunigung", kündigte an, Stadt und Umland besser verzahnen zu wollen. Das ist keine überraschende Nachricht, ähnliches kündigen Politiker häufig an. OB Dieter Reiter (SPD) trifft sich regelmäßig mit Umland-Bürgermeistern.