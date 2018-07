Zum einen habe es zur Veräußerung der GBW-Anteile im Jahr 2013 aufgrund klarer Vorgaben der Europäischen Union keine Alternative gegeben, sagt Söder am Freitag vor dem GBW-Untersuchungsausschuss des Landtages. Zum anderen sei ein Kauf der Anteile durch den Freistaat "faktisch verboten" gewesen. Genau so hat es auch Seehofer am Vortag formuliert.