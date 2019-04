Staatsregierung unterstützt Forschungsprojekt

Bayern will Äthiopien dabei unterstützen, seine Wälder zu erhalten und neue aufzuforsten. Daher forscht die Technische Universität München (TUM) in Bole Bulbula daran, wie sich die Artenvielfalt in dem Wald entwickelt und welche Bäume und andere Pflanzen sich für Aufforstungsprojekte eignen. Die Staatsregierung unterstützt das Forschungsprojekt vor Ort mit bis zu 250 000 Euro in den nächsten drei Jahren.

Um gleich ein praktisches Zeugnis für die Zusammenarbeit abzulegen, pflanzte Söder einen Baum im Kirchenwald.

Weiter geht es, zurück in die Innenstadt, über teils unbefestigte, von tiefen Schlaglöchern übersäte Straße. In der "German Church School" (Deutsche Kirchenschule) lernen rund zehn Prozent behinderte Kinder zusammen mit nicht-behinderten. Die meisten leiden unter Augenproblemen, bis hin zur völligen Blindheit. Das Inklusionsprojekt wird getragen von der evangelischen Kirchengemeinde in Addis Abeba.

Solarkollektor für Inklusionsschule

"Ausbildung ist das Wichtigste", sagt Söder vor Vertretern der Gemeinde. Und auch hier gibt es praktische Hilfe. Zusammen mit einem nicht genannte Stifter finanziert der Freistaat einen Solarkollektor für die Schule. Dieser soll im von häufigen Stromausfällen geplagten Addis Abeba einen weitgehend ungestörten Schulbetrieb gewährleisten. "Erneuerbare Energie ist die Energie der Zukunft, hier ist sie Energie für Bildung." Das Volumen des Projekts beträgt insgesamt 80 000 Euro.

Wie der Inklusionsunterricht funktioniert, kann sich Söder in einem Klassenzimmer ansehen. Hier lernen Schüler Blindenschrift. Im Innenhof führt eine Gruppe Selbstverteidigungstechniken vor. Und dann eine Überraschung für Söder: Ein Schülerinnenchor singt die Bayernhymne. Im Anschluss schaut Söder bei einem bayerisch-äthiopischen Wirtschaftsforum vorbei, bevor er das Bayerische Afrikabüro eröffnet, das künftig die Aktivitäten des Freistaats in ganz Afrika koordinieren soll.

Kritik aus dem Landtag

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann sollte mit dem Ministerpräsidenten nach Äthiopien reisen, hat aber abgelehnt. "Entscheidend für mich ist immer: Was geschieht vor Ort, was kommt dabei rum?", sagte er der AZ. Er habe mehrmals um ein Besuchsprogramm für die Delegationsreise gebeten, aber keines erhalten. "Schließlich erfahre ich über die Medien: Es geht primär um die Förderung der Bayerischen Wirtschaft. Das ist legitim – aber ich setze mich nicht in den Flieger, um zusätzliche Absatzförderung in einem Schwellenland zu betreiben, bei dem wir schon heute einen 25-fachen Außenhandelsüberschuss haben." Er hätte sich für Afrika andere Anliegen gewünscht: wirksame Entwicklungshilfe und Fluchtursachenbekämpfung.

Lesen Sie auch: Zollamt in Erlangen wegen radioaktiven Päckchens geräumt