Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland für den Coronavirus gut gerüstet. Der Fall in Bayern zeige, dass man gut vorbereitet sei, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag. "Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI (Robert Koch-Instituts) weiterhin gering", erklärte Spahn. Es sei zu erwarten gewesen, dass das Virus auch Deutschland erreiche.