Minister präsentieren die "beste" App Die Corona-Warn-App ist da: So funktioniert die neue Anwendung

Und so funktioniert die App

Via Bluetooth erkennt die App, ob sich zwei Smartphone-Nutzer über einen längeren Zeitraum näher als zwei Meter waren. Dazu sendet die App im Abstand von wenigen Minuten eine anonymisierte Identifikationsnummer (ID) in die Umgebung und überprüft, ob sie Bluetooth-Signale von anderen Smartphones empfängt. Ist das der Fall, werden die anonymen IDs ausgetauscht und dezentral, also nur auf den jeweils betroffenen Smartphones - und nicht wie anfangs geplant auf einem Server - gespeichert. Wer positiv auf Corona getestet wird, erhält vom Testlabor das Ergebnis in Form eines QR-Codes oder einer TAN, die er dann in der App eingeben muss. Daraufhin werden alle User, die sich in seiner Nähe aufgehalten haben, gewarnt und darauf hingewiesen, sich testen zu lassen.