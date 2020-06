Michael Rummenigge, der Käfig-König

Mit seiner Firma hat Rummenigge seit 2005 europaweit schon weit über 100 solcher Anlagen geplant und realisiert. Die Kosten dafür liegen, je nach Sonderwünschen, in der Regel zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Wer Rummenigges Wertarbeit in München begutachten möchte, kann das in der Sportscheck-Anlage in Unterföhring tun. "Da wo früher Reiten war und Boris Becker trainiert hat, haben wir eine Soccerhalle gebaut", sagt Rummenigge, der Käfig-König.