München - Wenn ein Pflegeroboter einem etwas zum Trinken holen geht, sollte man möglichst da stehenbleiben, wo man ist. Ansonsten ist der nämlich ratlos, wenn er zurückkommt. "Die sind eigentlich ziemlich dumm", fasst Siegfried Benker, Geschäftsführer von Münchenstift, seine Erfahrung aus einem Testlauf zusammen. Solche Unterstützung will er in den 13 Häusern mit rund 2.800 Bewohnern also nicht einführen.