So konnten die künstliche Beschneiung erweitert und der Bau eines 155.000 Kubikmeter großen Speichersees vollendet werden. Doch in diesem Winter half auch der Kunstschnee nicht viel. Über die Hochsaison an Weihnachten war auch am Sudelfeld Wintersport Fehlanzeige. Außer zwei Anfängerliften stand alles still.