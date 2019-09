Geldtransporter-Coup: Fahrer zu fünf Jahren Haft verurteilt

Am Mittwoch (9.00 Uhr) startet am Landgericht München I die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Komplizen des Mannes. Die Staatsanwaltschaft hofft auf Hinweise, wohin das Geld verschwunden ist. Gegen den 24-Jährigen wurde Anklage wegen Diebstahls in Mittäterschaft in einem besonders schweren Fall erhoben.