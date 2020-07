Munterer Volvo XC60 B5 Mild-Hybrid: Kein Sparkünstler

Apropos munter. Dieses Adjektiv passt auch zum Antrieb, dem Zweiliter-Benziner mit Turbo- und Mildhybrid-Unterstützung. Letztere sorgt für niedrigeren Verbrauch und mehr Schub aus der Drehzahlkeller.

Gerade beim Losfahren steht die Zusatzpower spontan parat, was etwa beim Einfädeln auf der Autobahn dankend registriert wird. Ansonsten glänzt der Antrieb durch gute Manieren, einen ordentlichen Wumms (0 bis 100 km/h in 6,9 Sekunden, Spitze 220, ab Modelljahr 2021 180 km/h) und einen praxisnahen WLTP-Normverbrauch von 8,5 Liter je 100 Kilometer. Im Test legte der XC60 noch einen guten Liter drauf. Ein Sparkünstler ist er also definitiv nicht, was aber angesichts eines Leergewichts von gut 1,9 Tonnen und wegen des Allradantriebs nicht zu erwarten war.

Volvo XC60 B5 Mild-Hybrid: Gut verarbeitet, hoher Sicherheitsstandard



Fazit: Der XC60 ist völlig zu Recht so erfolgreich, denn er bietet bis auf einen Tick weniger Platz rundum fast alles, was der wesentlich größere XC90 auch drauf hat. Sein Format macht ihn aber praktischer einsetzbar, speziell in der Stadt.

Und er lockt mit seinen typischen Volvo-Eigenschaften wie der guten Verarbeitung und dem hohen Sicherheitsstandard. Ein zum Auto passendes Bankkonto setzen wir jetzt einfach mal voraus...

