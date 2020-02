Sendling - Die Mittagsbetreuung der Mittagsinsel in der Hinterbärenbadstraße 71 sei für Schüler der Grundschule an der Fempaßstraße ein "unverzichtbarer Baustein", schreibt Günter Keller (SPD), Chef des Bezirksausschusses Sendling-Westpark, in einem Brief an Immobilien Freistaat Bayern.