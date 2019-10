Ein Unterschied zu den neuen, kleinen Genossenschaften: bei den Syndikaten können auch Mieter einziehen, die gar kein Geld einlegen können. "Wir wollen uns nicht aus der Stadt vertreiben lassen", sagen die Leute vom Syndikat.

Dabei will sie nun offenbar auch die Politik unterstützen. "Diese Projekte bieten meist auch Flächen für Kleinstgewerbe und Gemeinschaftsflächen, die von der Nachbarschaft genutzt werden können", schwärmt Grünen-OB-Kandidatin Katrin Habenschaden. "Für die Stadtviertel sind sie eine echte Bereicherung", sagt sie der AZ.

EIne Stadtratsmehrheit gilt als sicher

"Da die Syndikate eher kleine Flächen suchen, sollten sie insbesondere bei der Vergabe von Kleinstgrundstücken mit berücksichtigt werden." Auch lang leerstehende Gebäude der städtischen Wohnungsgesellschaften könnten so wieder belebt werden, glaubt Habenschaden. "Mietshaus-Syndikate sind ein Teil der Antwort auf die Frage, was wir den Immobilien-Spekulationen in dieser Stadt entgegensetzen können."

Dem Vernehmen nach sehen das SPD und Linkspartei ähnlich. Eine Stadtratsmehrheit gilt als sicher. Gut möglich also, dass es bald mehr bunte Häuser wie in der Ligsalzstraße in München gibt. Es müssen ja nicht gleich Paläste sein.

Lesen Sie hier: Über die Stadtgrenzen Münchens - Verlängerung der U5?