Allein in München haben sich seit 2015 mehr als ein Dutzend neue Wohnungsbaugenossenschaften gegründet (davor erfolgte die letzte Neugründung in München übrigens in 2001). Insgesamt gibt es in der Landeshauptstadt etwa 50 Wohnungsbaugenossenschaften, die ungefähr 45.000 Wohnungen verwalten.