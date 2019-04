Seit dieser Saison spielt der Mittelfeldstratege in seiner Heimat beim österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC, wo er eine Bilanz von neun Toren und zehn Vorlagen in 24 Spielen vorweisen kann. Liendl ist damit auch in der österreichischen Bundesliga bester Scorer - und beweist, dass er konstant Topform abliefert.