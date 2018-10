Der Münchner Initiative gehören über 100 Künstler an, darunter die Schauspieler Michaela May und Hannes Jaenicke, Kabarettistin Luise Kinseher, Sängerin Veronika Bittenbinder und Musiker von Bananafishbones sowie der Couplet AG. Ihre Botschaft ist eindeutig: "Zammrucken statt Rechtsrucken!" Im Musikvideo zieht eine immer größer werdende Menschenmenge, angeführt von Liedermacher Roland Hefter, der 2017 mit einer Aktion gegen US-Präsidenten Donald Trump für Aufsehen sorgte - tanzend durch die Stadt. Hefter fasst währenddessen singend zusammen, was das Wahlprogramm der AfD bedeutet: Ausgrenzung, Atomstrom, Homophobie und die Freigabe von Waffen. Mit Erfolg: Mehr als 1,1 Millionen Menschen haben das Video schon angeklickt.