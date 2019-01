Laut den Berechnungen von Greenpeace wird in der Frauenstraße nahe des Viktualienmarkts mit über 80 µg/m³ ein ähnlicher Wert erreicht wie an der Landshuter Allee, die bislang als dreckigste Straße Münchens galt. Noch höher ist die Stickstoffdioxidbelastung in der Kapuzinerstraße nahe der Isar. Dort liegt der ermittelte Wert bei über 100 µg/m³. Die Daten für München sind aus dem Jahr 2015. Doch bald kommen viele neue Werte hinzu. (Lesen Sie dazu auch: Tunnel an der Landshuter Allee - Noch in den Kinderschuhen)