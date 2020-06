Abrupt musste die Ess-Klasse im März abgebrochen werden. Eine Weiterführung unserer beliebten Gourmet-Aktion, die wir seit über zehn Jahren gemeinsam mit Rindchens Weinkontor anbieten, war aus bekannten Gründen vorübergehend nicht möglich. Das Wein-Menü zum Mitnehmen anbieten? Schwierig. Lieber wollten wir warten, bis unsere Partner in der Gastronomie sich trotz Auflagen wieder bereit fühlten, die Ess-Klasse möglichst in gewohnter Atmosphäre anbieten zu können. Und nun ist es soweit: Am Dienstag startet das Restaurant Conti mit einem von Jürgen Weingarten kreierten Fünf-Gänge-Menü.