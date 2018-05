Noch mehr Vorteile hat offenbar, wer als Kind zweisprachig aufwächst: Dialektkinder, die auch Hochdeutsch beherrschen, sind Wissenschaftlern zufolge sprachlich vergleichbar mit mehrsprachig aufwachsenden Kindern. In der Mundart gebe es auch einen größeren Wortschatz.

AZ-Interview: Hochdeutsch-Kurse? - "Des brauchts ned!"

Wie viel Dialekt verträgt die Karriere? Wie wichtig ist Schriftsprache? Die AZ hat mit Horst Münzinger, Vorstand des Fördervereins Bairische Sprache und Dialekte, darüber gesprochen.

AZ: Herr Münzinger, wos hoitn Sie vo Hochdeitsch-Kurse für Bayern?

HORTST MÜNZINGER: Des braucht’s eigntlich ned. De Mode hamma zwar imma wieda moi – es gibt Leid, de hom vielleicht Sorge, dass’ im Beruf Nachteile hom, wenns zvui Dialekt redn. Oba do gibt’s gnua Beispiele, dass des ned hinderlich is.

Zum Beispui?

Da Papst Benedikt oder da Ex-VW-Chef Matthias Müller. Oder da Joe Kaeser, da Oberpfälzer. Und wenn da Markus Söder s’Mei aufmacht, na woaßt aa, wora herkummt. I glab, da Dialekt is ned da Karrierekiller. Leid, de solche Kurse braucha, hom meiner Meinung nach bissl Probleme mitm Selbstwertgefühl. Denn entweda i steh dazua – des is mei Heimat, mei Kultur, mei Sprache, dann muss i’s ned verleugnen – oder hoid ned.

Menschen, de beruflich vui mit Nicht-Bayern zum doa habn, wern aber vielleicht ned immer verstandn...

Des stimmt eigentlich ned. I bin beruflich und privat wahnsinnig vui unterwegs in Deitschland. De verstehnga mi. Und wenn i obn in Hamburg bin, dann sog ich hoid zum Beispiel „Junge“ und ned „Bua“. Oba von da Aussprach her sollt ma auf jedn Fall im Süddeitschn bleibm.

Warum eigntlich?

A andere Sprache hean und wos Neis kennaleana, des is doch spannend! Des war doch furchtbar langweilig, nur no so a monotone, bluadlaare Sprache zum hom. Do is doch koa Seele mehr drin. Standarddeitsch is a Kunstsprach, de konn nia des aufnehma, wos a natürlich entstandne Sprache ausdrucka konn, mit allem, wos die Menschn üba de Jahre an Erfahrungen gsammet und in Worte umgsetzt hom.

Und wia ko ma Boarisch ois Sprache erhoitn?

Einfach redn! Im Kindergartn, in da Schui und im Beruf. Immer zoagn: Mia san zwoasprachig! A Sprach lebt nur, wenn s gredt werd.

AZ-Kommentar zu Hochdeutsch-Kursen: Ein kleines Déjà-vu

AZ-Vize-Chefredakteur Thomas Müller über Dialekte und Hochdeutsch.

Pädagogische Maßnahmen, die sich gegen Dialekte wenden – da hab ich ein kleines Déjà-vu. Mitte der 70er war’s, als mich, ich höre ihn förmlich noch, der Deutschlehrer vor versammelter Klasse zusammengestaucht hat, weil ich das Wort "Schuahbandl" in den Mund genommen hatte.

Hochdeutsch lautete damals das Dogma, auch in Kindergärten und Grundschulen, und sonst nichts. Ein Irrweg. Und wenn jetzt wieder viele versuchen, mittels Hochdeutsch-Kursen ihren Dialekt abzutrainieren, ist das, sprachkulturell gesehen, schon ein herber Rückfall in eine dunkle Vergangenheit.

Wer Dialekt spricht, ist eben kein Depperl, sondern eine sprachlich versierte Spezies, die zunehmend vom Aussterben bedroht ist. Prädikat: schützenswert!