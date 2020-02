Richard Lugner: Krebs durch Zufall entdeckt

2016 wurde bei dem Baulöwen Prostatakrebs diagnostiziert. Nach einer Strahlentherapie schien die Erkrankung überstanden. Durch einen Zufall wurde bei ihm vor wenigen Wochen Hautkrebs entdeckt. wie der österreichische "Kurier" berichtet. Demnach ist Mörtel, so Richard Lugners Spitzname, im Urlaub auf den Malediven gestürzt und hat sich am Ellenbogen verletzt. Nachdem später an der verheilten Stelle eine Beule zurückblieb, ging der 87-Jährige zum Arzt. Genau an dieser Stelle wurde dann der Hautkrebs entdeckt.