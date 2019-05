Wenig später reckte er immer wieder die Faust in den Himmel, winkte seinen Lieben auf der Tribüne, ließ sich mit der Schale und Bruder Robert, seinem Assistenten, fotografieren. Es ist sein größter Erfolg. Neun Punkte Rückstand im Winter auf Borussia Dortmund, nun zwei Zähler Vorsprung auf den BVB ins Ziel gerettet, alle internen und externen Störfeuer überwunden und am Ende ein Champion wie der Kaiser. Denn in der titelreichen Vereinshistorie des FC Bayern war es bisher nur Franz Beckenbauer gelungen, als Spieler (1969, 1972, 1973, 1974) UND als Trainer Meister zu werden.