Grosser: "Hätten wir gute Leute gehabt..."

“Hätten wir gute Leute gehabt, würden wir heute nicht über die Dritte Liga reden, sondern über die Bundesliga. Wenn man sieht, dass Darmstadt mit sehr wenig Geld aufgestiegen ist, dann müsste das mit 1860 auch möglich sein. Ismaiks größter Fehler war, dass er an falsche Berater gekommen ist beziehungsweise auf sie reingefallen ist", meinte der einstige Löwen-Spieler: "Ismaik hat es immer gut gemeint mit 1860. Ich hätte auch da den Verein in der Pflicht gesehen. 1860 hat keine Fußballkompetenz in den Gremien der e.V.-Seite. Daran hat sich bis heute nichts geändert."