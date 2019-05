FC Bayern lässt Punkte liegen

Die Bayern hatten am Samstag beim starken RB Leipzig "nur" 0:0 gespielt, die Westfalen gewannen ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf 3:2. Deswegen heißt es vor dem 34. und letzten Spieltag: Die Münchner liegen mit 75 Punkten zwei Zähler vor der Borussia (73), die im Falle einer Niederlage des Rekordmeisters am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker) und gleichzeitigem Auswärtssieg in Gladbach doch noch Meister werden kann.