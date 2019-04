Dortmund bei Werder Bremen (4. Mai/2:1): Der BVB muss reagieren, spielt drei Stunden später (18.30 Uhr) als Bayern. Werder mit Ex-Borusse Nuri Sahin kämpft noch um ein Ticket für die Europa-League, hat soeben Bayern das Leben schwer gemacht. Stolpergefahr: 40 Prozent

33. Spieltag: Bayern in Leipzig (11. Mai/1:0): Die höchste Hürde des Restprogramms. Champions-League-Teilnehmer RB will es den Bayern im letzten Heimspiel von Coach Ralf Rangnick, kommende Saison ausschließlich Sportdirektor, zeigen. Zuletzt gab es immer enge, hitzige Duelle, allein fünf Platzverweise in den vergangenen sechs Pflichtspielen. Stolpergefahr: 80 Prozent

Stolpert Niko Kovac beim Ex-Klub?

Dortmund gegen Düsseldorf (11. Mai/1:2): Vor der Begegnung in der Hinrunde hatte der BVB stattliche neun Punkte Vorsprung auf Bayern – dann setzte es ein 1:2 beim Aufsteiger, die erste Saisonniederlage. Dafür will man sich im letzten Heimspiel rächen. Die bereits geretteten Düsseldorfer lassen die Saison ohnehin locker austrudeln. Stolpergefahr: 5 Prozent

34. Spieltag: Bayern gegen Frankfurt (18. Mai/3:0): Kovac, der letzte Saison Bayern mit 3:1 im Pokal-Finale demütigte, könnte seinen ersten Meistertitel als Coach ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein verspielen. Für die Eintracht ist die letzte Partie womöglich entscheidend im Kampf um einen Champions-League-Platz. Stolpergefahr: 70 Prozent

Dortmund in Mönchengladbach (18. Mai/2:1): Gladbachs Ex-Trainer Lucien Favre will im Borussiapark den Titel feiern, Coach Dieter Hecking sich mit der Eintrittskarte für die Königsklasse verabschieden. Die letzten sieben Borussen-Duellen gewann Dortmund. Stolpergefahr: 60 Prozent

