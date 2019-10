Serge Gnabry: Bremen-Station war richtig

Gnabry selbst steht auch drei Jahre später noch hinter seinem Karriereverlauf. "Die Entscheidung Bremen war damals goldrichtig für mich", sagt er über seinen Zwischenstopp im Norden.

Weiter verrät der Profi: "Ich wusste, dass Bayern auch Interesse hatte. Aber der Schritt nach München wäre zu groß gewesen. Mein Ziel war es dennoch immer, das einmal zu schaffen." Er habe sich auf diesem Weg "Schritt für Schritt verbessern" wollen, "um am Ende bei einem Verein wie dem FC Bayern Leistungsträger zu werden", führt Gnabry weiter aus.

FC Bayern: Gnabry wollte zu Hoffenheim

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern wurde Gnabry 2017 sofort für ein Jahr an die TSG Hoffenheim weiterverliehen. "Nach meinem Treffen mit Julian Nagelsmann wollte ich als nächste Station in meiner Karriere Hoffenheim. Es gab andere Angebote, aber dort konnte ich mich am besten entwickeln."

Nach guten Leistungen bei der TSG kehrte Gnabry im Sommer 2018 zurück nach München. Mittlerweile ist der Flügelstürmer beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft fester Bestandteil der Startelf.

