"Mein Traumhochzeitskleid" Heidi Klum enthüllt den Designer ihres Brautkleides

"Es bewegt sich", ruft Klum begeistert, während sie sich strahlend in dem Hochzeitskleid dreht und durch das Modeatelier läuft. Tom habe sich ein richtiges Prinzessinnenkleid gewünscht, verrät sie in dem Clip ebenfalls. Am Ende lobt sie Pierpaolo Piccioli, dass er ein "fabelhaftes Kleid" entworfen habe.