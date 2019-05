Mein Freund, das Ekel ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Show your personality! Für die #GNTM-Models gilt es, auf dem Catwalk einen einzigartigen Laufstil zu entwickeln und diesen gemeinsam mit einem eigens kreierten Look zu präsentieren. Modelchefin Heidi Klum hat Supermodel Naomi Campbell als Gastjurorin geladen. Bunt bemalt und voller Glitzer ziehen die Topmodel-Anwärterinnen außerdem beim Shooting mitten auf dem belebten Rodeo Drive in Beverly Hills ihre Umgebung in ihren Bann.