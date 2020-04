Eine laut Polizei "verwirrte Frau" hat in der Nacht auf Montag einen Unfall auf der A92 bei Eitting verursacht. Die 44-Jährige griff ihrem Lebensgefährten mehrfach ins Lenkgrad und zog während der Fahrt sogar den Zündschlüssel ab. Am Ende krachte das Auto in die Mittelleitplanke.