Frankfurt/München – "Torjäger sind so und müssen so sein", wird Karl-Heinz Rummenigge diesen Montag in der aktuellen Ausgabe des "kicker" zitiert. Der Bayern-Vostandsboss antwortet damit auf die Anmerkung, dass Lewandowski schon ab und zu mal vor dem Tor querlegen könnte und beteuert: "Wenn Gerd Müller früher den Ball im Strafraum hatte, brauchte ich als Stürmer gar nicht mitzulaufen."