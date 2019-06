Auch einem Platzverweis der hinzugerufenen Streife der Bundespolizei folgte der Mann nicht und beleidigte die Einsatzkräfte. Mit zwei Streifen wurde der Münchner - er setzte sich heftig zur Wehr - zwangsweise aus dem Lokal und zur Dienststelle am Ostbahnhof verbracht. In der Gewahrsamszelle verletzte sich der mit 3,54 Promille Alkoholisierte selbst am Ellenbogen und Bein, indem er gegen Wand und Liege schlug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo eine Platzwunde genäht werden musste. Ermittelt wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch.