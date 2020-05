Parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkplätzen und -flächen.

Denken Sie an die Umwelt! Insbesondere Wiesen und Wälder, die nicht explizit als Parkplatz ausgewiesen wurden, sind nicht zum Abstellen eines Fahrzeugs geeignet.

Halten Sie Rettungswege frei und achten Sie beim Parken am Fahrbahnrand auf eine ausreichende Fahrbahnbreite für größere Einsatz- und Rettungsfahrzeuge.

Weichen Sie auf andere Parkplätze aus, auch wenn sich hierdurch Ihr Fußweg verlängert.

Auf die PS-starken Bikes mit ihren "geneigten Risikofahrern und Knieschleifern" hat es die Polizei ebenso abgesehen, etwa am beliebten Kesselberg zwischen Kochel und Urfeld. Die "Kontrollgruppe Motorrad" will denen zu Leibe rücken, die ihr Katz- und Mausspiel auf der teils schwer einsehbaren Bergstrecke mit Höchstgeschwindigkeiten treiben.

Zuletzt wurden dort Spitzengeschwindigkeiten von 140 km/h mittels verfolgendem Videofahrzeug gemessen, obwohl nur 60 erlaubt sind. Auch Überholen ist verboten. Dennoch sind die beliebten Serpentinen laut Polizei ein "Unfallschwerpunkt". Damit der Kesselberg aus den "Negativschlagzeilen" kommt, wird die "KG Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd", wie es jetzt ankündigt, in den Pfingstferien dort wieder verstärkt präsent sein.

Wasser- und Bergwacht: "Retter nicht an Grenzen bringen"

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU), sieht ehrenamtliche Helfer in diesen Pfingstferien vor besonderen Herausforderungen. Die Pandemie sei ein zusätzliches Risiko für die Retter, sagte Aigner, die die Wasserwacht in Münsing und das Bergwacht-Zentrum in Bad Tölz besuchte. Umso mehr mahnte sie Ausflügler zur Vorsicht. "Helfen wir alle, damit ehrenamtliche Retter nicht an ihre Grenzen stoßen." Ihr Rat: "Wir sollten uns nicht beim Bergwandern überschätzen und höchste Vorsicht walten lassen an den noch kalten Badeseen."

Camping: Nur mit eigener Toilette

Freizeitparks dürfen dieses Wochenende wieder öffnen und auch Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder Gäste empfangen. Allerdings gibt es Einschränkungen: Campen darf nur, wer in seinem mobilen Zuhause über eigene Sanitäranlangen verfügt – Zelten ist also noch nicht erlaubt, schreibt etwa der Campingplatz am Pilsensee in Seefeld.

Hütten: Nur im eigenen Schlafsack

Welche Hütten des Deutschen Alpenvereins wieder geöffnet haben, sehen Sie hier. Zu beachten sind laut DAV folgende Punkte:

Reservierungspflicht: Ohne vorherige Anmeldung gibt es keinen Schlafplatz.

Rucksack packen: Neben einem Mund-Nasen-Schutz werden Gäste je nach Hütte auch Schlafsack (keinen Hüttenschlafsack), Kissen und Laken mitnehmen müssen. Darüber sollte man sich vorher informieren.

Lesen Sie auch: Touren für Alle - Hoch geht's zu den schönsten Almen