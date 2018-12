Mehr Sterbefälle als Geburten Bayerische Bevölkerung wächst - aber nur Dank Zuwanderung

In 20 Jahren hat Bayern 13,5 Millionen Einwohner

Bis zum Jahr 2037 werden demnach voraussichtlich knapp 13,5 Millionen Menschen in Bayern leben – 3,7 Prozent mehr als derzeit. In fünf der sieben Regierungsbezirke werde die Bevölkerungszahl steigen, sagte Herrmann. In Ober- und Unterfranken müsse mit einem Rückgang gerechnet werden. Wo es eng werden könnte: Der weitaus größte Zuwachs wird in Oberbayern mit einer Steigerung um knapp neun Prozent prognostiziert. Oberbayern werde aber der einzige Bezirk sein, wo die Zahl der Geburten zumindest etwa gleich groß wie die Zahl der Sterbefälle sei.