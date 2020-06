München - Mehr Raum für Fußgänger, weniger Raum für Autos. Was mit den temporären Gastro-Flächen auf Parkplätzen bereits in der Umsetzung ist, könnte schon bald auch fürs Verweilen, Sporteln oder Flanieren gelten. Die grün-rote Koalition im Rathaus will das mit den Nachbarschaftsstraßen nun temporär in München erproben - und dafür bisherige reine Autostraßen umwandeln. Einen entsprechenden Antrag stellten beide Fraktionen nun an OB Dieter Reiter (SPD).