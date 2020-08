Fürth - Das verfügbare Einkommen der Menschen in Bayern ist deutlich gestiegen. Jeder Einwohner im Freistaat hatte 2018 im Schnitt 25 309 Euro zur Verfügung, wie das Bayerische Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth am Donnerstag mitteilte. Zehn Jahre zuvor waren es noch 20.534 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 23,3 Prozent; das verfügbare Einkommen pro Haushalt nahm sogar um 29,8 Prozent zu.