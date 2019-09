München - Wer sich am Wochenende über das Festgelände geschoben hat, wundert sich, wenn Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) in seiner Halbzeitbilanz von einer "Wiesn zum Genießen"spricht. Die Pressemitteilung überschreibt er mit "Feiern auf hohem Niveau – die Qualitätswiesn"– so rechtfertigt Baumgärtner den Bierpreis.